Сайт проекта ViReklama
Веб-программирование
Добавлена122 просмотра
14 лет назад
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Разработка сайта проекта ViReklama (для компании Video International)
Мною разработана архитектура проекта с ее последующей первоначальной реализацией (основной функционал)
с использованием PHP + PostgreSQL
В проекте реализована сложнейшая интерактивная система онлайн - создания и планирования рекламных кампаний.