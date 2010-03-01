Сайт проекта ViReklama

http://vireklama.ru

Разработка сайта проекта ViReklama (для компании Video International)

Мною разработана архитектура проекта с ее последующей первоначальной реализацией (основной функционал)

с использованием PHP + PostgreSQL

В проекте реализована сложнейшая интерактивная система онлайн - создания и планирования рекламных кампаний.