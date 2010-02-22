Сайт propenie.ru

Веб-программирование
Добавлена
14 лет назад
206 просмотров
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http://www.propenie.ru

Особенности:

Панель администратора

Новостная лента

Проигрывание на сайте аудио и видео

Работа:

- html-вёрстка

- подключение CMS

- php- и js-программирование

- настройка базы данных

- настройка сайта на хостинге