Сайт propenie.ru
Веб-программирование
Добавлена206 просмотров
14 лет назад
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Особенности:
Панель администратора
Новостная лента
Проигрывание на сайте аудио и видео
Работа:
- html-вёрстка
- подключение CMS
- php- и js-программирование
- настройка базы данных
- настройка сайта на хостинге