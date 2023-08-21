Сайт сервиса проката велосипедов по отслеживанию краж

Сервис по отслеживанию краж велосипедов, созданный по собственному дизайну, с возможностью регистрации и входа в личный кабинет, вывода списка краж и списка сотрудников, а также страницы с подробностями по каждой краже и по каждому пользователю. Написано на html, css и JavaScript с помощью фреймворка React.