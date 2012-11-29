Сайт we-business.ru (python:django)

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Доработка функционала сайта.
- Разделение витрины магазина на группы товаров. Группа товаров имеет свои характеристики. Все товары автоматически получают те же характеристики, что и группа, к которой они принадлежат. Пользователь может выбрать характеристику для группы из уже готовых или назначить свою.
- Добавление рейтинга для пользователей, товаров, магазинов.
- Сжатие картинок на сервере до нужных размеров.
- Расширение профиля пользователя (новые поля и логика работы с ними).
- Доработка email оповещений.
- Исправление ошибок.