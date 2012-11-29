Сайт we-business.ru (python:django)

http://www.we-business.ru

Доработка функционала сайта.

- Разделение витрины магазина на группы товаров. Группа товаров имеет свои характеристики. Все товары автоматически получают те же характеристики, что и группа, к которой они принадлежат. Пользователь может выбрать характеристику для группы из уже готовых или назначить свою.

- Добавление рейтинга для пользователей, товаров, магазинов.

- Сжатие картинок на сервере до нужных размеров.

- Расширение профиля пользователя (новые поля и логика работы с ними).

- Доработка email оповещений.

- Исправление ошибок.