SaveUp - Сервис управления личными финансами

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Тип проекта: собственный.
Цель: упростить процесс управления личными финансами.
Технологии: backend - C# ASP.NET MVC, MS SQL Server, Entity Framework, SignalR, 3-слойная архитектура (клиент на ASP.NET MVC, слой бизнес-логики, слой доступа к данным), используется принцип DI (инверсии зависимостей) в совокупности с IoC-контейнером Ninject, используется подход "разработка через тестирование" (TDD). Frontend - HTML, CSS, jQuery, frontend-frameworks (Pure, Flat UI, Ink - for email).
Дополнительно: управление задачами осуществляется в Trello (Kanban). Помощь друзей: разработка логотипа, частично - backend и дизайн.