SaveUp - Сервис управления личными финансами

Тип проекта : собственный.

Цель : упростить процесс управления личными финансами.

Технологии : backend - C# ASP.NET MVC, MS SQL Server, Entity Framework, SignalR, 3-слойная архитектура (клиент на ASP.NET MVC, слой бизнес-логики, слой доступа к данным), используется принцип DI (инверсии зависимостей) в совокупности с IoC-контейнером Ninject, используется подход "разработка через тестирование" (TDD). Frontend - HTML, CSS, jQuery, frontend-frameworks (Pure, Flat UI, Ink - for email).