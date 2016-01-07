SaveUp - Сервис управления личными финансами

Добавлена
8 лет назад
287 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тип проекта: собственный. 

Цель: упростить процесс управления личными финансами. 

Технологии: backend - C# ASP.NET MVC, MS SQL Server, Entity Framework, SignalR, 3-слойная архитектура (клиент на ASP.NET MVC, слой бизнес-логики, слой доступа к данным), используется принцип DI (инверсии зависимостей) в совокупности с IoC-контейнером Ninject, используется подход "разработка через тестирование" (TDD). Frontend - HTML, CSS, jQuery, frontend-frameworks (Pure, Flat UI, Ink - for email).

Дополнительно: управление задачами осуществляется в Trello (Kanban). Помощь друзей: разработка логотипа, частично - backend и дизайн. 