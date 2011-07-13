SCAYT plugin for CKEditor

http://www.webspellchecker.net/v3/products/scayt.html

Интеграция продукта SCAYT (SpellCheckAsYouType) с популярным HTML WYSIWYG редактором CKEditor:

- Разработка API SCAYT'a для плагина редактора;

- Участие в разработке плагина с интерфейсом, подключащего SCAYT.

В версии CKEditor 3.3, SCAYT был включен по умолчанию: http://ckeditor.com/blog/CKEditor_3.3_released.