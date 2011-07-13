SCAYT plugin for FCKEditor
Веб-программирование
Добавлена242 просмотра
12 лет назад
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http://www.webspellchecker.net/v3/samples/scayt_fckeditor_plugin.html
Интеграция продукта SCAYT (SpellCheckAsYouType) с популярным HTML WYSIWYG редактором FCKEditor:
- Разработка API SCAYT'a для плагина редактора;
- Участие в разработке плагина с интерфейсом, подключащего SCAYT.
В версии FCKeditor 2.6.5, SCAYT был включен в пакет стандартный плагинов редактора: http://ckeditor.com/blog/FCKeditor_2.6.5_released