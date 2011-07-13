SCAYT plugin for FCKEditor

http://www.webspellchecker.net/v3/samples/scayt_fckeditor_plugin.html

Интеграция продукта SCAYT (SpellCheckAsYouType) с популярным HTML WYSIWYG редактором FCKEditor:

- Разработка API SCAYT'a для плагина редактора;

- Участие в разработке плагина с интерфейсом, подключащего SCAYT.

В версии FCKeditor 2.6.5, SCAYT был включен в пакет стандартный плагинов редактора: http://ckeditor.com/blog/FCKeditor_2.6.5_released