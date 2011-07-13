SCAYT plugin for TinyMCE

Веб-программирование
Добавлена
12 лет назад
227 просмотров
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http://www.spellchecker.net/v3/samples/scayt_tinymce_plugin.html

Интеграция продукта SCAYT (SpellCheckAsYouType) с популярным HTML WYSIWYG редактором TinyMCE:

- Разработка API SCAYT'a для плагина редактора;

- Участие в разработке плагина с интерфейсом, подключащего SCAYT.