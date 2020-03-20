Search Tours Platform "ChipTravel"

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Крупнейший туристический портал, использующий самые современные технологии последнего поколения, чтобы сделать выбор, оплату и бронирование путешествий максимально удобным, приятным и быстрым.
Разработка функционала.
Использованные технологии:
Symphony 2 Framework, React.js, MySQL Programming, HTML5, CSS3, PHP, jQuery, JavaScript, AJAX, Amo CRM, Tour visor.
Использованные инструменты:
PHP Storm, Web Storm, Redmine
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