Search Tours Platform "ChipTravel"

Крупнейший туристический портал, использующий самые современные технологии последнего поколения, чтобы сделать выбор, оплату и бронирование путешествий максимально удобным, приятным и быстрым.

Разработка функционала.

Использованные технологии:

Symphony 2 Framework, React.js, MySQL Programming, HTML5, CSS3, PHP, jQuery, JavaScript, AJAX, Amo CRM, Tour visor.

Использованные инструменты:

PHP Storm, Web Storm, Redmine

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