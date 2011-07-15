SEO Tools
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Система для контроля эффективности продвижения WEB-сайтов. Тулзы для отдела SEO ).
Функциональные возможности системы:
* Добавление, удаление, редактирование, сортировка, поиск URL-ов сайтов по каждому проекту компании и соответствующих им кейвордов.
* Проверка наличия обратных ссылок на сайтах «донорах» (парсер контента).
* Определение Google PageRank.
* Парсер позиций Google-а.
* Определение плотности ключевых слов на странице, используя морфологический анализатор PHPmorphy 0.3.7.
* Поиск высокочастотных запросов Google-а из базы Пастухова.
* Построение графиков PR и позиций в выдаче Google-а c помощью jQuery Flot 0.6.
* Права доступа к панели инструментов.
* Мониторинг: отправка отчетов при изменении PR и позиции в выдаче Google-а.
* Импорт/экспорт данных в формате CSV.