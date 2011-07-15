Система для контроля эффективности продвижения WEB-сайтов. Тулзы для отдела SEO ).

Функциональные возможности системы:

* Добавление, удаление, редактирование, сортировка, поиск URL-ов сайтов по каждому проекту компании и соответствующих им кейвордов.

* Проверка наличия обратных ссылок на сайтах «донорах» (парсер контента).

* Определение Google PageRank.

* Парсер позиций Google-а.

* Определение плотности ключевых слов на странице, используя морфологический анализатор PHPmorphy 0.3.7.

* Поиск высокочастотных запросов Google-а из базы Пастухова.

* Построение графиков PR и позиций в выдаче Google-а c помощью jQuery Flot 0.6.

* Права доступа к панели инструментов.

* Мониторинг: отправка отчетов при изменении PR и позиции в выдаче Google-а.

* Импорт/экспорт данных в формате CSV.