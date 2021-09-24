Сервис для услуг юр.лицам Деловая сфера (2018)

Личный кабинет пользователей с многошаговыми формами для заявки на услуги по регистрации, внесению изменений и ликвидации юр. лиц, списки заявок (есть шаги с внесением данных в формы, есть с выбором оквэдов, есть с загрузкой документов, есть с выгрузкой ЭЦП), изменения статусов

Технологии: html + css + js + vue + php7.2 + evas-php + mysql

https://delsfera.org/