Сервис для услуг юр.лицам Деловая сфера (2018)
Добавлена19 просмотров
2 года назад
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Личный кабинет пользователей с многошаговыми формами для заявки на услуги по регистрации, внесению изменений и ликвидации юр. лиц, списки заявок (есть шаги с внесением данных в формы, есть с выбором оквэдов, есть с загрузкой документов, есть с выгрузкой ЭЦП), изменения статусов
Технологии: html + css + js + vue + php7.2 + evas-php + mysql