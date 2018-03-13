Сервис печати фото из VK и Instagram по хештегу
Добавлена136 просмотров
6 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сервис выгружает фотографии из ВКонтакте и Instagram по заданному хештегу, формирует фотокарточки с определённым дизайном и позволяет отправить их на печать (фото печатаются на фотобумаге 10x15). Карточка формируется из фотографии пользователя, его имени, геометки, даты публикации, хештега и изображения, загруженного организаторами.