Сервис покупки прокси - серверов (Laravel + Vue.js)

Моей командой был создан большой сервис по продаже доступов к прокси - серверам. Веб - сервис написан на стеке технологий Laravel + Vue. Команда также выполняла реализацию серверной части сервиса (настройка VPS, установка нужных программных пакетов для правильной работы прокси из разных стран).



Мы хорошо изучили тематику прокси, их типы и предназначение - сможем выполнить любой проект по реализации прокси в любом исполнении. Есть большой опыт как в веб, так и в серверонй части реализации подобных сервисов.