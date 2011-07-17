Сервис выдачи прокси-файла

Результатом стал прекрасный сервис получения прокси-файлов. В админ панели добавляется акк с необходимыми параметрами тип, время. При первой авторизации клиенту предлагается активировать услугу получения прокси, после активации пользователь получает возможность скачать файл. Как только время получения прокси-файла заканчивается, доступ деактивируется.

Проект выполнялся на фри-лансе: http://www.free-lance.ru/users/botogame/viewproj.php?prjid=2748806