Shadow
Веб-программирование
Добавлена4 просмотра
21 день назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Об этом кворке
Мои умения:
Адаптивная верстка под все экраны
Чистый и минимизированный код
Работаю быстро
Могу сделать сайты на чистом js
Использую для вёрстки css, html и js
После выполнения работы вы получаете только верстку по psd макету БЕЗ функционала.
Чтобы не было недопониманий, лучше отправьте ссылку на ваш макет/скрин/архив и узнайте точную цену.
Если мы будем работать дальше или вы окажетесь тем кто искал junior разработчиков то могу сделать сайт бесплатно в качестве портфолио!!!
Нужно для заказа:
Нужно для заказа:
Чем лучше будет сформулирована задача, тем лучше вы получите результат и доверие ко-мне.