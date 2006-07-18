Об этом кворке

Мои умения:

Адаптивная верстка под все экраны Чистый и минимизированный код Работаю быстро Могу сделать сайты на чистом js

Использую для вёрстки css, html и js

После выполнения работы вы получаете только верстку по psd макету БЕЗ функционала.

Чтобы не было недопониманий, лучше отправьте ссылку на ваш макет/скрин/архив и узнайте точную цену.

Если мы будем работать дальше или вы окажетесь тем кто искал junior разработчиков то могу сделать сайт бесплатно в качестве портфолио!!!

Нужно для заказа:

Нужно для заказа:

Чем лучше будет сформулирована задача, тем лучше вы получите результат и доверие ко-мне.