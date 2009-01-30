Шапка для сайта рекламного агентства

http://metronom-nn.ru/

По предоставленному дизайну велись работы по "оживлению". Каждой станции Нижегородского метро соотвествует своя фотография на первоначально нарисованном сити-мониторе справа. После обсуждения решено превратить сити-монитор в призмаборд, дабы использовать интересный эффект смены изображений. Что и было реализовано возможностями флэша.