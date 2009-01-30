Шапка для сайта рекламного агентства

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Веб-программирование
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15 лет назад
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По предоставленному дизайну велись работы по "оживлению". Каждой станции Нижегородского метро соотвествует своя фотография на первоначально нарисованном сити-мониторе справа. После обсуждения решено превратить сити-монитор в призмаборд, дабы использовать интересный эффект смены изображений. Что и было реализовано возможностями флэша.