Шапка для сайта ресторана "Сибирская тройка"
Веб-программирование
Добавлена268 просмотров
15 лет назад
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Сайт разработан группой Panoptica. Требовалось "оживить" шапку - добавить летящий снег, бегающие блики, сделать колокольчики качающимися и звенящими :)
На сайте можно посмотреть, как все это выглядит в действии. Сюда приложен только скриншот, так как шапка сверстана из нескольких различных элементов.