Шапка для сайта ресторана "Сибирская тройка"

http://www.sibtroika.ru

Сайт разработан группой Panoptica. Требовалось "оживить" шапку - добавить летящий снег, бегающие блики, сделать колокольчики качающимися и звенящими :)

На сайте можно посмотреть, как все это выглядит в действии. Сюда приложен только скриншот, так как шапка сверстана из нескольких различных элементов.