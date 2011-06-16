Шапка для сайта "Все для часов"
Веб-программирование
Добавлена486 просмотров
13 лет назад
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Интерактивная flash-шапка для сайта "Все для часов". Стояла задача привести фотографию наручных часов в рабочее состояние, чтобы все циферблаты показывали верные данные.
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