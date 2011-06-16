Шапка для сайта "Все для часов"

Веб-программирование
Добавлена
13 лет назад
486 просмотров
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http://mm-alliance.ru/

Интерактивная flash-шапка для сайта "Все для часов". Стояла задача привести фотографию наручных часов в рабочее состояние, чтобы все циферблаты показывали верные данные.

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