Система банк-клиент

http://tmab.canopus.ru/IB_s2/default.cfm

Разработка фронт-энд (интернет части) для програмного продукта автоматизации финансовых операций в банках и финансовых учреждениях. Серьезная работа над системой безопасности, отвечающей требованиям иностранных и российских финансовых учреждений, использование цифровой подписи и других инструментов защиты информации. Интеграция с электронными платежными системами. В ссылке на демо-версию логин-пароль: test-test