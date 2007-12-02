Система новостей (интеграция с форумом и сайтом)

http://www.reiki-russia.ru/news.html

Скрипт системы новостей, интегрированный с форумом Invision Power Board и сайтом.

Отображение новостей на главной странице сайта (только актуальные), на странице новостей (многостраничный вывод, старые под чертой "Архив"), на главной странице форума (краткая версия со ссылкой на полный текст), в теме новостей. Рассылка всем подписчикам или по группам (данные с форума).

Удобная админпанель, возможность добавить новость на сайт и форум, а так же разослать подписчикам несколькими кликами на одной странице. Понятная система редактирования записей, изменения настроек работы системы, а также добавления рисунков и других файлов в текст новости.

Подробный мануал, описывающий все возможности системы