Система онлайн-тестирования для учителей

Функции, добавленные в проект

Админ:

1) Вы можете добавлять, удалять, обновлять тесты, импортировать и экспортировать тесты из формата Microsoft Excel, разделять их по категориям, загружать тесты в виде картинок.

2) Добавляйте, удаляйте и управляйте разрешениями для учителей через сайт и бота Telegram.

3) Добавлять, удалять, обновлять администраторов

4) Общая статистика сайта

Пользователь:

1) Пользователь регистрируется для запуска теста и получает разрешение от администратора. Если администратор не разрешит, пользовательский тест не сможет работать. Администратор дает разрешение через административную часть сайта или через специального бота Telegram.

2) После того, как пользователю разрешено, он входит в тест и отображаются категории теста, если он выбирает одну из них, тест начинает работать. Когда время теста установлено и оно завершено, тест будет завершен, и результат будет опубликован.

3) После окончания теста пользователю будут показаны результаты с оценкой, сколько тестов сработано, сколько ошибок было допущено и в каких тестах допущены ошибки, с вариантами и вопросами. Планируется, что это поможет пользователю при следующем тестировании (это требование клиента).

Проект был подготовлен в соответствии с пожеланиями и требованиями заказчика и передан ему в удовлетворительном порядке.

Используемые технологии