Система по сбору информации v1

Система предназначена для сбора информации из сайтов несущих информационный характер: поиск работы, объекты недвижимости и так далее.

Основные преимущества:

1. Многопользовательский режим работы;

2. Отсутствует необходимость разработки модулей под каждый сайт. Используется технология динамического создания виртуальных модулей;

3. Возможность распараллеливания сбора данных;

4. Экспорт данных в exсel.