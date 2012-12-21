Система по сбору информации v1

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Система предназначена для сбора информации из сайтов несущих информационный характер: поиск работы, объекты недвижимости и так далее.
Основные преимущества:
1. Многопользовательский режим работы;
2. Отсутствует необходимость разработки модулей под каждый сайт. Используется технология динамического создания виртуальных модулей;
3. Возможность распараллеливания сбора данных;
4. Экспорт данных в exсel.