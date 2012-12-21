Система по сбору информации v1

Добавлена
11 лет назад
160 просмотров
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Система предназначена для сбора информации из сайтов несущих информационный характер: поиск работы, объекты недвижимости и так далее.

Основные преимущества:

1. Многопользовательский режим работы;

2. Отсутствует необходимость разработки модулей под каждый сайт. Используется технология динамического создания виртуальных модулей;

3. Возможность распараллеливания сбора данных;

4. Экспорт данных в exсel.