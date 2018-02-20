Система привязки сотрудников к компаниям для Yii2
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6 лет назад
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Разработка системы привязки сотрудников к компаниям для Yii2. Система позволяет разграничить доступ к компаниям и их заказам между сотрудниками. Сотрудникам доступна лишь информация и заказы тех компаний, к которым им осуществили доступ через данную систему. Реализован вывод общего списка с привязками, фильтры, а так же форма редактирования и добавления новой привязки. Все запросы к базе данных максимально оптимизированы для более быстрой загрузки страницы и сокращения нагрузки на базу данных. Используется Active Record при построении запросов.