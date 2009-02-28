Система технических параметров для osCommerce

http://www.euro-start.ru

OsCommerce Online Merchant v2.2 RC2.

Разработана и интегрирована система технических параметров объектам,

распространяются на все вложенные категории (наследуются). Все товары в

категориях имеют форму заполнения для тех параметров.

На их основе написаны фильтры для удобного подбора товаров.

Отображаются технические параметры в листинге страниц каталога, поиска, информации о товаре, корзины и много чего еще.

Результат - подобрать к своему автомобилю шины и диски клиенты смогут:

1. зная нужные параметры (Подбор по размерам)

2. зная как называется их авто (Подбор по авто)

3. зная хотябы как выглядит их авто (Реплика)

Теперь в osCommerce намного удобней работать с номенклатурой