Система технических параметров для osCommerce
Веб-программирование
Добавлена195 просмотров
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
OsCommerce Online Merchant v2.2 RC2.
Разработана и интегрирована система технических параметров объектам,
распространяются на все вложенные категории (наследуются). Все товары в
категориях имеют форму заполнения для тех параметров.
На их основе написаны фильтры для удобного подбора товаров.
Отображаются технические параметры в листинге страниц каталога, поиска, информации о товаре, корзины и много чего еще.
Результат - подобрать к своему автомобилю шины и диски клиенты смогут:
1. зная нужные параметры (Подбор по размерам)
2. зная как называется их авто (Подбор по авто)
3. зная хотябы как выглядит их авто (Реплика)
Теперь в osCommerce намного удобней работать с номенклатурой