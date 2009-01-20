Skin Doctor
Веб-программирование
Добавлена457 просмотров
15 лет назад
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http://wind-wings.ru/projects/others/skindoctor/wrinkles.html
Программа показывает выбранные морщины и выдаёт результат о причинах морщин в соответствии с теорией патофизиогномики.
Дополнительная информация об описании морщин получается через xml.