Скрипт автоматической выдачи товара
Веб-программирование
Добавлена478 просмотров
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://www.studiowebd.ru/merchant/
Поддерживает оплату по SMS и Webmoney. Имеется панель администратора для управления товарами. После оплаты пользователь получает свой товар автоматически.