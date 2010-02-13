Скрипт автоматической выдачи товара

Веб-программирование
Добавлена
14 лет назад
478 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://www.studiowebd.ru/merchant/

Поддерживает оплату по SMS и Webmoney. Имеется панель администратора для управления товарами. После оплаты пользователь получает свой товар автоматически.