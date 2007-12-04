Скрипт магазина

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Магазин продажи книг , разделение по каталогам , возможность просмотреть увеличенное изображение с подробным описанием товара, корзина , регистрация пользователя , просмотр корзины,работа пользователя с заказами.Рассылка,поиск товара по заданному значению.
Админ панель , с возможностью удаления,редактирования , добавления товаров и работа с заказами клиентов.