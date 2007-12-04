Скрипт магазина

Магазин продажи книг , разделение по каталогам , возможность просмотреть увеличенное изображение с подробным описанием товара, корзина , регистрация пользователя , просмотр корзины,работа пользователя с заказами.Рассылка,поиск товара по заданному значению.

Админ панель , с возможностью удаления,редактирования , добавления товаров и работа с заказами клиентов.