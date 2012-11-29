Скрипт определения версии мобильного устройства (p

http://code.google.com/p/mobileesp/source/browse/#svn%2FPython

Скрипт для определения версии мобильного устройства на языке python. За основу был взят код на других языках библиотеки MobileESP. Скрипт можно использовать в Django проектах.

Код можно найти по ссылке, он был отправлен создателю библиотеки MobileESP заказчиком (https://www.free-lance.ru/users/softshape/) по обоюдной договоренности.

Пример использования: http://blog.mobileesp.com/?cat=10