Скрипт опроса проекта "Имидж России"

Скрипт опроса общественного мнения для международного учебного проекта "Имидж России".

Многостраничный (поля личных данных и 17 развернутых вопросов разбиты на 5 страниц).

Отчет о новых ответах высылается владельцу сайта, в админпанели можно получить усредненные ответы на вопросы, заданные по определенным полям (страна, возраст и т.д.), для некоторых вопросов строятся графики.

В данный момент проект закрыт по истечению срока актуальности.