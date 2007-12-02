Скрипт опроса проекта "Имидж России"

Добавлена
16 лет назад
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Скрипт опроса общественного мнения для международного учебного проекта "Имидж России".

Многостраничный (поля личных данных и 17 развернутых вопросов разбиты на 5 страниц).

Отчет о новых ответах высылается владельцу сайта, в админпанели можно получить усредненные ответы на вопросы, заданные по определенным полям (страна, возраст и т.д.), для некоторых вопросов строятся графики.

В данный момент проект закрыт по истечению срока актуальности.