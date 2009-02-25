Скрипт подсказок на Яваскрипт
Веб-программирование
Добавлена680 просмотров
15 лет назад
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http://expertdisign.ru/portfolio.html
Скрипт позволяет прикрепить к любому объекту подсказку, которая появляется при наведении на него. Подсказку можно легко сверстать и интегрировать в дизайн любого сайта. Можно менять размеры, цвет фона, границы итд.
Скрипт в действий можно посмотреть тут:
http://expertdisign.ru/portfolio.html
Наведите мышкой на любую картинку и в левой часть появится подсказка в котором.
Для просмотра в вашем браузере должен быть включен Яваскрипт.