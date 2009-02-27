Скрипт рассписания занятий вузов

http://m.tele-club.ru/rasspisanie

Данный скрипт позволяет вести электронный справочник расписания факультетов.

Использованные технологии PHP, MySQL, HTML. JAVASCRIPT, AJAX, CSS, XML.

Есть 3 уровня авторизированного доступа: администратор, ректор и декан и 1 уровень для общего пользования, который имеет только право просмотра информации(http://ournet.biz/sergiuchilat/r/)

Возможно добавить иерархию:

Город-Институт-Факультет

В город можно добавить множество факультетов, для которых есть возможность добавить ректора(таким образом добавляется новый пользователь в группу ректоров).

В институт добавляются факультеты, за которыми можно прикрепить декана(таким образом добавляется новый пользователь в группу деканов).

В факультет также можно добавить:

- преподавателей

- групп и студентов

- предметов

- номера аудиторий

Все это делается в удобных справочниках.

При выборе нужного факультета, имея всю нужную информацию можно создать расписание, которая может отличатся для каждой неделе.

Есть функция экспорта расписания в формат XML.

Для входа в админ зону:

user:admin

pass:admin

Скрипт разработан как отдельный модуль, благодаря этому его можно легко интегрировать в любой системе. Также можно добавить новые функции.

http://m.tele-club.ru/rasspisanie/admin

admin

admin

Для более подробной информации, обращайтесь [email protected]