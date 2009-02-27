Скрипт рассписания занятий вузов
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http://m.tele-club.ru/rasspisanie
Данный скрипт позволяет вести электронный справочник расписания факультетов.
Использованные технологии PHP, MySQL, HTML. JAVASCRIPT, AJAX, CSS, XML.
Есть 3 уровня авторизированного доступа: администратор, ректор и декан и 1 уровень для общего пользования, который имеет только право просмотра информации(http://ournet.biz/sergiuchilat/r/)
Возможно добавить иерархию:
Город-Институт-Факультет
В город можно добавить множество факультетов, для которых есть возможность добавить ректора(таким образом добавляется новый пользователь в группу ректоров).
В институт добавляются факультеты, за которыми можно прикрепить декана(таким образом добавляется новый пользователь в группу деканов).
В факультет также можно добавить:
- преподавателей
- групп и студентов
- предметов
- номера аудиторий
Все это делается в удобных справочниках.
При выборе нужного факультета, имея всю нужную информацию можно создать расписание, которая может отличатся для каждой неделе.
Есть функция экспорта расписания в формат XML.
Для входа в админ зону:
user:admin
pass:admin
Скрипт разработан как отдельный модуль, благодаря этому его можно легко интегрировать в любой системе. Также можно добавить новые функции.
http://m.tele-club.ru/rasspisanie/admin
admin
admin
Для более подробной информации, обращайтесь [email protected]