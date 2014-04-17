Слайдер с настройками

Для сайта well-mir.ru

Эта работа основана на плагине tms-0.4.1.js, который в оригинале выводит слайды с красивым, но случайным эффектом.

Такие параметры, как место появления информационной плашки, коэфициент перемещения и т.п. настраиваются в базовом скрипте только единожды для всех слайдов.

В js-код добавлена возможность задавать параметры для каждого слайда в отдельности.

Также написана админка для управления настройками слайдов.