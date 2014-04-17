Слайдер с настройками

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Для сайта well-mir.ru
Эта работа основана на плагине tms-0.4.1.js, который в оригинале выводит слайды с красивым, но случайным эффектом.
Такие параметры, как место появления информационной плашки, коэфициент перемещения и т.п. настраиваются в базовом скрипте только единожды для всех слайдов.
В js-код добавлена возможность задавать параметры для каждого слайда в отдельности.
Также написана админка для управления настройками слайдов.