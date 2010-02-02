СМС викторина (админ-панель, скрипт-обработчик)

http://wapgik.ru/pro/sms_vict/admin.php

Админ-панель позволяет:

- Создавать неограниченное число викторин, указывать время проведения

- Создавать/Удалять вопросы для викторины

- Отображает таблицу рейтинга для каждой проведенной викторины

- Отображает статистику отправленных запросов для каждого игрока

- Позволяет производить предварительное тестирование скрипта-обработчика (полезно перед запуском викторины в свет)

Скрипт-обработчик умеет:

- Работать с биллингами А1 Агрегатор и SMS Deluxe

- Принимать служебные команды от игроков (лидер игры, моя позиция в рейтинге, время проведения викторины, пр.)

- Естественно, отдавать пользователю вопросы, принимать ответы и повышать рейтинг за правильные ответы :)

P.S. Пример по ссылке полностью работоспособный, прошу не удалять викторины и вопросы!