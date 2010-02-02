СМС викторина (админ-панель, скрипт-обработчик)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://wapgik.ru/pro/sms_vict/admin.php
Админ-панель позволяет:
- Создавать неограниченное число викторин, указывать время проведения
- Создавать/Удалять вопросы для викторины
- Отображает таблицу рейтинга для каждой проведенной викторины
- Отображает статистику отправленных запросов для каждого игрока
- Позволяет производить предварительное тестирование скрипта-обработчика (полезно перед запуском викторины в свет)
Скрипт-обработчик умеет:
- Работать с биллингами А1 Агрегатор и SMS Deluxe
- Принимать служебные команды от игроков (лидер игры, моя позиция в рейтинге, время проведения викторины, пр.)
- Естественно, отдавать пользователю вопросы, принимать ответы и повышать рейтинг за правильные ответы :)
P.S. Пример по ссылке полностью работоспособный, прошу не удалять викторины и вопросы!