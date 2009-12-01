http://vkontakte.ru/app730600_45995174

СМСни! БЕСПЛАТНАЯ отправка СМС! – приложение разработанное нами под платформу ВКонтакте.ру. Приложение предоставляет возможность бесплатной отправки СМС на номера большинства операторов России и Украины, как популярных – МТС, Билайн, Мегафон, Лайф, так и не очень – Теле2, UTel, Мотив и многие другие – БОЛЕЕ 25 операторов!

На данный момент наше приложение является наиболее популярным приложением в своем классе как по скорости роста, так и по посещаемости, а количество пользователей составляет уже 150 тысяч (по состоянию на 01.12.2009г.) и это число продолжает расти!