Soft.lan - сетевой архив ПО
Веб-программирование
Добавлена122 просмотра
15 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сетевой софтверный портал, большая база бесплтаных и условно-бесплатных программ,
заказы на скачивание файлов из интернета.
В разработку входило:
1) Разработка CMS со стандартным набором основных возможностей,
2) Файловый архив привязаный к ftp, с вохможностью массового добавления файлов и их
автоматической индексацией на сайте.
Проект был разработан во время работы в студии IceCity.