Soft.lan - сетевой архив ПО

http://www.soft.lan/

Сетевой софтверный портал, большая база бесплтаных и условно-бесплатных программ,

заказы на скачивание файлов из интернета.

В разработку входило:

1) Разработка CMS со стандартным набором основных возможностей,

2) Файловый архив привязаный к ftp, с вохможностью массового добавления файлов и их

автоматической индексацией на сайте.

Проект был разработан во время работы в студии IceCity.