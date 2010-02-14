Сопровождение и доработка погоднго сайта Meteoprog

Веб-программирование
Добавлена
14 лет назад
120 просмотров
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http://meteoprog.ua

Разработка новых разделов, таких как:

• "Обзор погоды" (http://www.meteoprog.ua/ru/review/Kyiv/);

• "Оправдываемость" (http://www.meteoprog.ua/ru/accuracy/Kyiv/);

• "Почасовая погода" (http://www.meteoprog.ua/ru/meteograms/Kyiv/);

• "Погода на картах" (http://www.meteoprog.ua/ru/maps/Kyiv/);

• "Погода на дорогах" (http://www.meteoprog.ua/ru/roads/Kyiv/).

Сопровождение основного сайта и локализаций (meteoprog.es, meteoprog.at и т.д.).