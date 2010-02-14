Сопровождение и доработка погоднго сайта Meteoprog
Веб-программирование
Добавлена120 просмотров
14 лет назад
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Разработка новых разделов, таких как:
• "Обзор погоды" (http://www.meteoprog.ua/ru/review/Kyiv/);
• "Оправдываемость" (http://www.meteoprog.ua/ru/accuracy/Kyiv/);
• "Почасовая погода" (http://www.meteoprog.ua/ru/meteograms/Kyiv/);
• "Погода на картах" (http://www.meteoprog.ua/ru/maps/Kyiv/);
• "Погода на дорогах" (http://www.meteoprog.ua/ru/roads/Kyiv/).
Сопровождение основного сайта и локализаций (meteoprog.es, meteoprog.at и т.д.).