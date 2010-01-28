Sos-avto.com - сайт эвакуаторов машин

Веб-программирование
Добавлена
14 лет назад
117 просмотров
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http://www.sos-avto.com/

Разработка сайта с нуля (Joomla), верстка.

Доработка модуля тестирование (JavaScript, Php, Ajax).

Разработка модуля калькулятора эвакуации с учетом расстояний, модуля жалобы, административного модуля редактирования калькулятора эвакуации, модуля попутчиков, модуля продажи аварийных авто.