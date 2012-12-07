Социальный сервис для определения цен

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Этот сайт мне достался от web-студии. Никакой документации, только исходники и развернутый сайт "как есть".
Комментариев в коде почти нет.
Занимался исправлением ошибок, доработками и реализацией отдельных частей сайта.
Некоторые ошибки:
Не работает авторизация по e-mail
Сайт висит после задания вопроса
При авторизации из соцсетей идет переход на главную, а не на исходную страницу
Не работают списки последних ответов и вопросов
Не работают счетчики заданных вопросов и ответов
Некоторые доработки:
Промо-страница для партнеров сайта и форма подачи заявки в партнеры
Изменение списка категорий в форме задания вопроса (так, чтобы показывались все возможные варианты)
Изменение верстки формы задания вопроса
Сохранение текущей страницы сайта при переключении языков
Создание новой языковой версии сайта и привязка новых доменов
Новые разработки:
Закладочный интерфейс формы редактирования профиля партнера (закладки подгружаются по AJAX)
Новая компоненты для создания и редактирования баннера в публичной части
Программирования процедуры создания баннера и оформления заказа на него (вплоть до оплаты на отдельной закладке)
Привязка Робокассы к сайту с правкой обработчиков этой платежной системы
Создание стены пользователя на основе модуля Блоги (создание блога, создание группы пользователей блога из друзей соцсети, права доступа на стену по-умолчанию и их учет при отображении стены)
Это только часть списка. Записаны по принципу первым увидел - первым записал. В списке выполненных работ более 400 пунктов.
Пришлось столкнуться с RabbitMQ (используется для переводов вопросов, ответов и прочего на сайте на все языковые версии сайта).
Проект на данный момент заморожен, т.к. не очевидна коммерческая целесообразность доведения до ума. Но с технической точки зрения очень интересен. Здесь не подходят решения с колес. Даже в интерфейсе из-за закладочного интерфейса и повсеместного AJAX много кастомизации.
Работы там еще море.