Социальный сервис для определения цен

http://sendmeprice.com

Этот сайт мне достался от web-студии. Никакой документации, только исходники и развернутый сайт "как есть".

Комментариев в коде почти нет.

Занимался исправлением ошибок, доработками и реализацией отдельных частей сайта.

Некоторые ошибки:

Не работает авторизация по e-mail

Сайт висит после задания вопроса

При авторизации из соцсетей идет переход на главную, а не на исходную страницу

Не работают списки последних ответов и вопросов

Не работают счетчики заданных вопросов и ответов

Некоторые доработки:

Промо-страница для партнеров сайта и форма подачи заявки в партнеры

Изменение списка категорий в форме задания вопроса (так, чтобы показывались все возможные варианты)

Изменение верстки формы задания вопроса

Сохранение текущей страницы сайта при переключении языков

Создание новой языковой версии сайта и привязка новых доменов

Новые разработки:

Закладочный интерфейс формы редактирования профиля партнера (закладки подгружаются по AJAX)

Новая компоненты для создания и редактирования баннера в публичной части

Программирования процедуры создания баннера и оформления заказа на него (вплоть до оплаты на отдельной закладке)

Привязка Робокассы к сайту с правкой обработчиков этой платежной системы

Создание стены пользователя на основе модуля Блоги (создание блога, создание группы пользователей блога из друзей соцсети, права доступа на стену по-умолчанию и их учет при отображении стены)

Это только часть списка. Записаны по принципу первым увидел - первым записал. В списке выполненных работ более 400 пунктов.

Пришлось столкнуться с RabbitMQ (используется для переводов вопросов, ответов и прочего на сайте на все языковые версии сайта).

Проект на данный момент заморожен, т.к. не очевидна коммерческая целесообразность доведения до ума. Но с технической точки зрения очень интересен. Здесь не подходят решения с колес. Даже в интерфейсе из-за закладочного интерфейса и повсеместного AJAX много кастомизации.

Работы там еще море.