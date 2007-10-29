Создайте сайт на Промзоне

http://www.promzone.ru

Система для организация связанный с разными отраслями промышленности. Проект позволяет, создать свой собственный полнофункциональный сайт используя интуитивно понятный веб-интерфейс. Пользователю системы доступны система шаблонов (предустановленные и индивидуальные), личные настройки, создание разделов, страниц, каталогов, новостных лент, форумов и другие платные и бесплатные сервисы. Модератор имеет полный контроль над системой и ее клиентами. Организована тикет-система для службы поддержки, служба рассылки и многое другое.