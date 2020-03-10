Создан сайт для фирмы по установке видеонаблюдения
Добавлена36 просмотров
4 года назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание: Проект с нуля. Были разработаны и придуманы: логотип, название и дизайн всего сайта,
написание структурного кода и стилизация с элементами JavaScript, удобный и понятный интерфейс
под все девайсы. Также после установки сайта на хостинг и его передачи, заказчику настроили поисковую
рекламу в ЯндексДирект и GoogleAdwords уже за дополнительную плату.
Стоимость: 30 000 руб.
Сроки: 10 дней
Итог: Полностью готовый и запущенный сайт с уникальным дизайном.