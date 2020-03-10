Создан сайт для фирмы по установке видеонаблюдения

Описание: Проект с нуля. Были разработаны и придуманы: логотип, название и дизайн всего сайта,

написание структурного кода и стилизация с элементами JavaScript, удобный и понятный интерфейс

под все девайсы. Также после установки сайта на хостинг и его передачи, заказчику настроили поисковую

рекламу в ЯндексДирект и GoogleAdwords уже за дополнительную плату.

Стоимость: 30 000 руб.

Сроки: 10 дней

Итог: Полностью готовый и запущенный сайт с уникальным дизайном.