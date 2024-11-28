Создание сайта

Тип проекта: Рекламный сайт.
Технологии: React для frontend, App Script для серверной логики.
Основная цель: Создание платформы для рекламодателей, предоставляющей возможность размещения рекламы с оплатой через встроенную платежную систему.
Основной функционал:
Рекламные кампании:
Возможность создания, редактирования и удаления рекламных объявлений.
Поддержка различных форматов рекламы (баннеры, текстовые блоки и т. д.).
Платежная система:
Интеграция с популярными платежными сервисами (например, PayPal, Stripe или локальные системы оплаты).
Реализация процесса оплаты с проверкой транзакций.
Поддержка безопасности данных пользователей через HTTPS и валидацию платежей.
API-интеграция (App Script):
Серверная логика, связанная с обработкой данных пользователей и транзакций.
Сохранение данных о заказах и платежах в базе данных.