Создание сайта

Добавлена
5 месяцев назад
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Снимок экрана от 2024-11-28 20-03-07.png
Снимок экрана от 2024-11-28 20-03-00.png

  • Тип проекта: Рекламный сайт.

  • Технологии: React для frontend, App Script для серверной логики.

  • Основная цель: Создание платформы для рекламодателей, предоставляющей возможность размещения рекламы с оплатой через встроенную платежную систему.

    Основной функционал:

    1. Рекламные кампании:

      • Возможность создания, редактирования и удаления рекламных объявлений.

      • Поддержка различных форматов рекламы (баннеры, текстовые блоки и т. д.).

    2. Платежная система:

      • Интеграция с популярными платежными сервисами (например, PayPal, Stripe или локальные системы оплаты).

      • Реализация процесса оплаты с проверкой транзакций.

      • Поддержка безопасности данных пользователей через HTTPS и валидацию платежей.

    3. API-интеграция (App Script):

      • Серверная логика, связанная с обработкой данных пользователей и транзакций.

      • Сохранение данных о заказах и платежах в базе данных.