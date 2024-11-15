Создание сайта по макету FIGMA, PIXSO

Выполню качественную верстку из вашего дизайн-макета figma.
Используемые технологии: HTML, CSS/Sass, PHP, JavaScript, JQuery, Gulp, БЭМ.
Что вы получите в итоге?
Архив с файлами в формате html, css и js.
Окончательная стоимость всегда индивидуальна и зависит от особенностей макетов и обязательных требований. Прошу это учитывать.
Нужно для заказа:
1. Макет по которым нужно выполнить верстку;
2. Обязательные требования или пожелания к верстке, если таковые имеются;
3. Если нужны анимации, необходимо об этом сообщить + ТЗ.
Я гарантирую, что ваши данные останутся в полной безопасности и не будут переданы третьим лицам.