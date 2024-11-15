Создание сайта по макету FIGMA, PIXSO

Выполню качественную верстку из вашего дизайн-макета figma.

Используемые технологии: HTML, CSS/Sass, PHP, JavaScript, JQuery, Gulp, БЭМ.

Что вы получите в итоге?

Архив с файлами в формате html, css и js.

Окончательная стоимость всегда индивидуальна и зависит от особенностей макетов и обязательных требований. Прошу это учитывать.

Нужно для заказа:

1. Макет по которым нужно выполнить верстку;

2. Обязательные требования или пожелания к верстке, если таковые имеются;

3. Если нужны анимации, необходимо об этом сообщить + ТЗ.

Я гарантирую, что ваши данные останутся в полной безопасности и не будут переданы третьим лицам.