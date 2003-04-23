Создание сайта с помощью Flask

readMe.txt
2 КБ
Это веб-приложение на основе Flask, предназначенное для управления базой данных кораблей. Пользователи могут просматривать, добавлять, редактировать и удалять записи о кораблях. Приложение поддерживает фильтрацию и пагинацию записей, а также обработку ошибок.
Функции:
Просмотр списка кораблей с возможностью фильтрации и пагинации.
Добавление новых записей о кораблях.
Редактирование существующих записей.
Удаление записей из базы данных.
Обработка ошибок с пользовательской страницей 404.
Технологии:
Flask
SQLAlchemy
Flask-Migrate
SQLite
Ссылка на проект: https://github.com/gatterD/WebApp