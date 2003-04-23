Создание сайта с помощью Flask

Это веб-приложение на основе Flask, предназначенное для управления базой данных кораблей. Пользователи могут просматривать, добавлять, редактировать и удалять записи о кораблях. Приложение поддерживает фильтрацию и пагинацию записей, а также обработку ошибок.

Функции:

Просмотр списка кораблей с возможностью фильтрации и пагинации.

Добавление новых записей о кораблях.

Редактирование существующих записей.

Удаление записей из базы данных.

Обработка ошибок с пользовательской страницей 404.

Технологии:

Flask

SQLAlchemy

Flask-Migrate

SQLite

Ссылка на проект: https://github.com/gatterD/WebApp