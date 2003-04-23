Создание сайта с помощью Flask

Добавлена
6 месяцев назад
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readMe.txt
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Это веб-приложение на основе Flask, предназначенное для управления базой данных кораблей. Пользователи могут просматривать, добавлять, редактировать и удалять записи о кораблях. Приложение поддерживает фильтрацию и пагинацию записей, а также обработку ошибок.

Функции:

  • Просмотр списка кораблей с возможностью фильтрации и пагинации.

  • Добавление новых записей о кораблях.

  • Редактирование существующих записей.

  • Удаление записей из базы данных.

  • Обработка ошибок с пользовательской страницей 404.

Технологии:

  • Flask

  • SQLAlchemy

  • Flask-Migrate

  • SQLite

Ссылка на проект: https://github.com/gatterD/WebApp