Создание темы/шаблона для Wordpress

Веб-программирование
Добавлена
14 лет назад
605 просмотров
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http://archiom.ru

Архитектурная студия Архиом 21. Дизайн интерьера, дизайн квартиры, архитектурное проектирование. Москва.

Создание нестандартной мультиязычной темы с фото галереей и слайдшоу для Wordpress из PSD макета.