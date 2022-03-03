Создание турбо-страниц YML или RSS

Технология позволяет создавать облегченные версии

страниц, которые открываются быстро даже при медленном

подключении к интернету. YML файл используется так же для

размещения на Яндекс. Маркет

Преимущества перед конкурентами:

• улучшение позиций в Яндекс;

• быстрая скорость загрузки страниц в смартфонах;

• отображение в поисковой выдаче цены услуг/товаров;

• YML файл используется для работы с Яндекс. Маркет;

В рамках работ:

- первичный анализ, определение технологий и объема работ

- создание структуры RSS-канала или формирование структуры yml-файла;

- отладка файла YML либо RSS;

- импорт данных в таблицу YML;

- загрузка в Яндекс. Вебмастер;

- отладка, обработка замечаний от Яндекс.

Предложенная услуга включает обработку структурированного каталога однотипных (с одинаковыми параметрами) товаров. Подготовка базы данных может быть заказана отдельно. Пожалуйста, прежде чем заказать работы, дайте информацию о задаче для ознакомления.

В обозначенную стоимость входит обработка одного сайта по одному из каналов (RSS или YML)

Нужно для заказа: