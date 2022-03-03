Создание турбо-страниц YML или RSS

Технология позволяет создавать облегченные версии
страниц, которые открываются быстро даже при медленном
подключении к интернету. YML файл используется так же для
размещения на Яндекс. Маркет
Преимущества перед конкурентами:
• улучшение позиций в Яндекс;
• быстрая скорость загрузки страниц в смартфонах;
• отображение в поисковой выдаче цены услуг/товаров;
• YML файл используется для работы с Яндекс. Маркет;
В рамках работ:
- первичный анализ, определение технологий и объема работ
- создание структуры RSS-канала или формирование структуры yml-файла;
- отладка файла YML либо RSS;
- импорт данных в таблицу YML;
- загрузка в Яндекс. Вебмастер;
- отладка, обработка замечаний от Яндекс.
Предложенная услуга включает обработку структурированного каталога однотипных (с одинаковыми параметрами) товаров. Подготовка базы данных может быть заказана отдельно. Пожалуйста, прежде чем заказать работы, дайте информацию о задаче для ознакомления.
В обозначенную стоимость входит обработка одного сайта по одному из каналов (RSS или YML)
Нужно для заказа: