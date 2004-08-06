Создание веб-приложений и веб-сайтов

Могу создать веб-приложение любой сложности, также и веб-сайт. Главное держать коннект с клиентом.

Но не только в моих услугах веб-приложение и веб-сайты. Но и создание телеграм ботов, а также вк ботов.

Если захотите собрать информацию сайта то милости просим, создам парсинг к любому сайту

Ну если Вы не хотите постаянно отправлять что либо какието сообщение людям или компаниям то рассылку создам Вам.