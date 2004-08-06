Создание веб-приложений и веб-сайтов
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Могу создать веб-приложение любой сложности, также и веб-сайт. Главное держать коннект с клиентом.
Но не только в моих услугах веб-приложение и веб-сайты. Но и создание телеграм ботов, а также вк ботов.
Если захотите собрать информацию сайта то милости просим, создам парсинг к любому сайту
Ну если Вы не хотите постаянно отправлять что либо какието сообщение людям или компаниям то рассылку создам Вам.
Мой ассортимент не ограничевается, для меня ограничение лишь фантазия клиента
Емишов Жангир.pdf
109 КБ