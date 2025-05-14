SpeedX - Веб-додаток для оренди автомобілів

Веб-розробка SpeedX - це комплексний веб-додаток, розроблений для компанії з оренди автомобілів, щоб спростити процес оренди як для клієнтів, так і для адміністраторів. Платформа пропонує зручний інтерфейс для перегляду доступних транспортних засобів з розширеними можливостями фільтрації. Клієнти можуть легко бронювати автомобілі через інтегрований онлайн-календар.

Ключові функції включають:

Детальні презентації автомобілів із зображеннями та характеристиками.

Інтуїтивну фільтрацію за різними критеріями (наприклад, тип, ціна, доступність).

Зручне бронювання оренди автомобілів через інтерактивний онлайн-календар.

Сповіщення в реальному часі для підтверджень бронювання та оновлень.

Інтегровані контактні форми для запитів та підтримки.

Персоналізовані профілі користувачів для управління бронюваннями та інформацією.

Спеціальний розділ для користувачів для перегляду їхніх минулих та поточних оренд.

Безпечну систему входу та реєстрації користувачів.

Розроблено з використанням сучасного стеку: Next.js, TypeScript та React на фронтенді для динамічного та адаптивного досвіду користувача, зі стилізацією Tailwind CSS для швидкої та послідовної розробки інтерфейсу. Надійний бекенд працює на Spring Boot (Java) та PostgreSQL для управління даними за допомогою Hibernate.

https://speedx.fedos.tech/ - Посилання