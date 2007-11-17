Станция скорой помощи г.Ровно

Программа написана на веб-интерфейсе, работает на локальном HTTP сервере. Учет визовов скорой помощи, контроль отправления и прибытия машин, редактирование состава бригад, архив вызовов. Предусмотрены рабочии станции евакуаторов и телефонистов. Все части сайта (таблички, списки бригад и тд.) обновляються с сервера при изменении автоматически (с помощью AJAX), что дает право називать етот web-проект полноценным приложением.

Использовал технологии HTML, PHP, MySQL, AJAX, Javascript