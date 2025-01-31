Street Art News – новостной блог на WordPress

Разработал новостной блог Street Art News на WordPress, создав удобную платформу для публикации новостей о стрит-арте, граффити и городском искусстве.

Технические особенности проекта:

Кастомная тема – разработал и адаптировал тему с учетом требований к скорости и удобству использования.

Гибкая структура – реализовал удобную систему категорий и тегов для организации контента.

Производительность – оптимизировал загрузку страниц, уменьшил количество запросов к серверу и настроил кэширование.

SEO-оптимизация – настроил микроразметку, метаданные и дружественные URL-адреса для лучшей индексации.

Фильтрация и поиск – внедрил систему поиска и сортировки новостей по различным параметрам.

Безопасность – добавил защиту от спама, автоматические бэкапы и ограничения по доступу к административной панели.

Проект ориентирован на стабильную работу при высокой посещаемости и простоту дальнейшего администрирования.